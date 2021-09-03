В Грузии зарегистрировали три случая смерти вакцинированных от коронавируса пациентов

Грузинские врачи зафиксировали 3 случая смерти полностью привитых людей с начала кампании по вакцинации против COVID-19. Об этом заявил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе, пишет ТАСС.
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- К сожалению, у нас есть три случая смерти среди дважды привитых людей, - сказал Гамкрелидзе во время вебинара для журналистов.
Он не уточнил, каким препаратом были иммунизированы умершие. Первый случай смерти полностью вакцинированного жителя был зафиксирован 23 августа.
В Грузии с 15 марта ведется вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. С 5 июля власти активизировали кампанию по вакцинации. По данным Министерства здравоохранения, две дозы препарата получили 437 094 человека, что составляет 11,72% населения страны (более 3,7 млн человек).
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в стране был выявлен 26 февраля прошлого года, к настоящему моменту там зафиксировано 559 943 случая заражения (15,02% населения), 506 486 пациентов выздоровели, 7 649 человек умерли.
Фото из архива БЕЛТА