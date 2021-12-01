В Грузии запустили систему "зеленых паспортов" при посещении общественных мест

Данные сертификаты дают возможность посещать рестораны, кафе, кинотеатры, театры, музеи и другие общественные места. Для получения "зеленого паспорта" необходимо скачать на телефон специальное приложение, зарегистрироваться и получить QR-код.Сертификат могут получить граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, сдавшие ПЦР-тест в течение 72 часов или экспресс-тест за 24 часа до посещения общественного места. "Зеленым паспортом" смогут пользоваться и те, кто переболел СOVID-19, но без права выезда за рубеж. Нововведение касается и иностранных граждан.За время пандемии в Грузии зафиксировано 845 643 случая заражения COVID-19, от осложнений болезни умерли 12 054 пациента.