В Грузии введут «зеленые паспорта» для посещения общественных мест

С 1 декабря в Грузии посетить ряд общественных мест можно будет только имея «зеленый паспорт» с данными о вакцинации против коронавируса или отрицательном тесте на COVID-19, пишет ТАСС.
Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, «с 1 декабря только граждане с «зеленым паспортом» смогут посещать разные объекты. Это объекты общепита, развлекательные центры, кинотеатры, опера, музеи, концертные залы, казино».
«Зеленый паспорт» граждане Грузии смогут получить после прохождения полного курса вакцинации от коронавируса, либо ПЦР-теста в течение 72 часов, либо экспресс-теста за 24 часа до посещения общественного места. Интересный факт: переболевшим COVID-19 тоже нужно будет оформлять «зеленый паспорт».
В Грузии за все время распространения коронавирусной инфекции ей заразились 755 046 человек (а это более 20% населения). Умерли более 10,5 тысячи пациентов. Обоими компонентами вакцины против COVID-19 в стране привились более 950 тысяч человек (25,55% населения).
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