Питомец необычного окраса появился на свет в селе неподалеку от города Ахалцихе в Грузии. Об этом рассказал телеканал "Рустави-2".
Местная собака родила под Новый год восемь щенков. Однако один из малышей появился на свет с зеленой шерстью. Хозяева дали новорожденному имя Гринч.
Ученые отметили, что щенки такого окраса рождаются очень редко и происходит это в основном из-за переизбытка пигмента биливердина в плаценте собаки.
Питомцем уже заинтересовался местный зоопарк, однако хозяева планируют самостоятельно растить животное.
Фото: Рустави-2
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В Грузии собака родила зеленого щенка
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