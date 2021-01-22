Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с COVID-19 решил сохранить запрет на передвижение людей, который действует ежедневно с 21:00 до 5:00 по местному времени, до 1 марта, передает ТАСС.
– Запрет на ночное передвижение людей, который действует ежедневно с 21:00 до 5:00, останется в силе до 1 марта, – сообщила первый вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.
Кроме того, она добавила, что координационный совет решил начать снимать ограничения в Тбилиси, Кутаиси (край Имерети) и Рустави (край Квемо Картли). В этих городах с 1 февраля могут работать все торговые центры и магазины.
– В Тбилиси, Кутаиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу все магазины и торговые центры, – добавила Цкитишвили, отметив, что в названных населенных пунктах запрет на работу общественного транспорта будет действителен до 1 марта.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
452
В Грузии продлили запрет на передвижение в ночное время
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter