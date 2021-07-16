Впервые в Грузии был зафиксирован случай смерти младенца от COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу детской больницы имени И. Цицишвили, где ребенок находился на лечении.
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– Подтверждаю, что скончался младенец. У него был диагностирован штамм "альфа". Ребенку было пять дней, когда он к нам поступил. Мы его лечили на протяжении пятнадцати, но спасти не сумели, – пояснила представитель пресс-службы.
Она также добавила: к настоящему моменту в больнице проходят лечение еще два младенца в критическом состоянии. Один из них инфицирован штаммом "дельта". Он поступил в больницу из Абхазии.
Фото: pixabay.com
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В Грузии от коронавируса умер младенец
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