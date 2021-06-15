Сегодня в Грузии был дан старт туристическому сезону. Он открылся на черноморском побережье республики в городе Батуми (Аджарская АР), сообщает ТАСС со ссылкой на Аджарское телевидение Общественного вещателя Грузии.
Эпицентром торжественных мероприятий стал Батумский бульвар, где с утра проходил джазовый концерт. На берегу моря состоялось шоу с запуском бумажных змеев. В связи с началом сезона все музеи Аджарии сегодня можно было посетить бесплатно.
Местные власти призывают туристов соблюдать все ограничения и меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом и тем самым не допустить вспышки заболеваемости в регионе.
– Этот сезон может оказаться сложным, если мы не будем соблюдать правила, а осень может быть еще более тяжелой для нашего региона. Есть риски, но мы можем этого избежать. Но у системы здравоохранения есть свой план, – пояснила глава минздрава Аджарии Нино Нижарадзе.
На открытии сезона не присутствовал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, у которого 8 июня был обнаружен коронавирус. Рижвадзе находится на самоизоляции и работает в удаленном режиме.
Грузия с 1 февраля полностью отменила запрет на регулярное авиасообщение, который действовал с марта 2020 года. С 1 июня республика также открыла для туристов и сухопутные границы. Они также были закрыты с марта 2020 года. Прибыть в страну могут все гости, вакцинированные от коронавируса. В мае текущего года иностранцы совершили более 109 тыс. поездок в Грузию, что на 180,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Фото: pixabay.com
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В Грузии официально открылся летний туристический сезон
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