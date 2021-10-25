В Грузии не могут договориться о госпитализации Саакашвили

Михаил Саакашвили голодает уже 25-й день в знак несогласия с предъявленными ему обвинениями. За этот период ему уже дважды понадобилась помощь доктора. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в многопрофильную клинику в случае ухудшения здоровья.Адвокаты политика требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", где обычно проходят лечение все заключенные:, – сказал адвокат Давид Садзаглишвили.На это глава минюста Рати Брегадзе ответил, что власти готовы предоставить Саакашвили все необходимые услуги в лечебном учреждении пенитенциарной службы:– отметил Брегадзе.Он также добавил, что не согласен со словами адвокатов бывшего главы государства, которые заявляют о дефиците компетентного персонала в тюремной клинике.