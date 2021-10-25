В Грузии не могут договориться о госпитализации Саакашвили

Вопрос о месте госпитализации голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили все еще не решен, сообщает РИА Новости.
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Михаил Саакашвили голодает уже 25-й день в знак несогласия с предъявленными ему обвинениями. За этот период ему уже дважды понадобилась помощь доктора. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в многопрофильную клинику в случае ухудшения здоровья.
Адвокаты политика требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", где обычно проходят лечение все заключенные:
– В клинике должна быть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования. Мы требуем перевода Саакашвили в частную клинику, где о нем позаботятся, – сказал адвокат Давид Садзаглишвили.
На это глава минюста Рати Брегадзе ответил, что власти готовы предоставить Саакашвили все необходимые услуги в лечебном учреждении пенитенциарной службы:
– Заключение, сделанное консилиумом и носящее рекомендательный характер, гласит, что если госпитализация будет необходима, то Саакашвили должен быть переведен в многопрофильную клинику, подчеркиваю, о гражданской клинике речи не было. Врачи пенитенциарной службы готовы принять пациента и оказать всю необходимую помощь, – отметил Брегадзе.
Он также добавил, что не согласен со словами адвокатов бывшего главы государства, которые заявляют о дефиците компетентного персонала в тюремной клинике.