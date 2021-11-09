В Грузии назначили дату первого заседания суда по делу Саакашвили

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РИА Новости

Планируется, что заседание состоится 10 ноября в 12:00 по минскому времени. Где именно оно пройдет, пока неизвестно., – написано в сообщении Тбилисского суда. Судебный процесс касается разгона оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и погрома телекомпании "Имеди".В понедельник, 8 ноября, стало известно, что политика, объявившего голодовку, перевели из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную клинику.Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В Грузии он проходит подозреваемым по нескольким уголовным делам.