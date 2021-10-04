В Грузии начали сбор подписей за освобождение Саакашвили

Лидер грузинской оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, создавшая народное движение по возвращению экс-президента Михаила Саакашвили, объявила о начале сбора подписей за освобождение политика. Об этом информирует РИА Новости.
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"Мы докажем, что нас гораздо больше, чем это могут представить в правительстве. По инициативе эмигрантов, которые прибыли в Грузию ради поддержки своего президента, начинаем сбор подписей с требованием освобождения Саакашвили", – заявила Тако Чарквиани.
Она также призвала всех сторонников присоединиться к акции в поддержку Саакашвили, которая в эти минуты проходит у стен тюрьмы.
Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.