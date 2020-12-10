В Гродно завершено расследование жестокого убийства женщины

Женщина долгое время жила с 48-летним обвиняемым. Вечером 29 сентября они вместе пили алкоголь – случился конфликт. Мужчина нанес своей сожительнице несколько ножевых ранений. Она была еще жива, пока он не схватил веревку и не задушил ее. Тело женщины обнаружила ее дочь.– рассказала официальный представитель УСК по области Мария Трушинская.Спустя два дня мужчина сам пришел в милицию и рассказал о трагедии.Следователь и специалист ГКСЭ осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. По изъятым вещественным доказательствам эксперты провели исследования, их результаты изучили и приобщили к материалам дела. Допрошены свидетели и обвиняемый.В отношении обвиняемого проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Установлено, что в момент преступления психическим расстройством он не страдал, полностью сознавал значение своих действий и мог руководить ими.По результатам расследования действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). Фигурант заключен под стражу.Расследование дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.