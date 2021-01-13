В Гродно задержан аферист со стажем

Мужчина брал у знакомых деньги в долг, пользовался услугами различных фирм, оформил автокредит, а расплачиваться по счетам не торопился.В октябре 2019 года он купил авто. Весной 2020-го он продал машину, при этом кредит не выплатил. Сумма ущерба банка от продажи залогового имущества составила 24 тысячи рублей. Установили, что это далеко не единственный факт обогащения: под разными предлогами он брал деньги у знакомых и в нескольких коммерческих структурах города, заведомо зная, что возвращать их не станет.Следователи дали правовую оценку действиям подозреваемого. Возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества в особо крупном размере. Ранее фигурант уже был судим по аналогичной статье.Всех, кто пострадали от действий данного гражданина или располагают какой-либо информацией, просят обратиться в Октябрьский РОВД Гродно по следующим телефонам: 8 (0152) 79-78-08, 8 (0152) 79-78-05 или 102.