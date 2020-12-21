Спасатели, поздравляя детей и их родителей со светлым Рождеством и новогодними праздниками, одновременно в ненавязчивой форме напомнили им об основных правилах безопасности.
Информацией специально для sb.by поделилась официальный представитель Управления МЧС по Гродненской области подполковник внутренней службы Наталия Живолевская:
– Спасатели рассказали детям, насколько может быть опасен открытый огонь, а также предупредили о последствиях неосторожного обращения с фейерверками, хлопушками, бенгальскими огнями и петардами. Сотрудники МЧС напомнили алгоритм действий при загорании новогодней елки, как избежать травм во время продолжительных зимних каникул, катаясь с импровизированных горок. Вдобавок они рассказали о предметах и приборах, которые опасны для детей. Эти и другие полезные сведения необходимо в полном объеме донести до малышей, чтобы прекрасные новогодние праздники стали для них максимально комфортными и безопасными.
В завершение встречи ребята с удовольствием откликнулись на призыв поучаствовать в конкурсах и тематических викторинах, а для закрепления практического материала посмотрели мультфильм «Волшебная книга».
Однако и это был не последний сюрприз от спасателей! Каждая многодетная семья получила от сотрудников МЧС фирменный торт с логотипом профилактической акции «Безопасный Новый год».
Фото: Управление МЧС по Гродненской области
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В Гродно в рамках профилактической акции «Безопасный Новый год» сотрудники МЧС поздравили многодетные семьи
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