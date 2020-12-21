В Гродно в рамках профилактической акции «Безопасный Новый год» сотрудники МЧС поздравили многодетные семьи

Информацией специально для sb.by поделилась официальный представитель Управления МЧС по Гродненской области подполковник внутренней службы Наталия Живолевская:В завершение встречи ребята с удовольствием откликнулись на призыв поучаствовать в конкурсах и тематических викторинах, а для закрепления практического материала посмотрели мультфильм «Волшебная книга».Однако и это был не последний сюрприз от спасателей! Каждая многодетная семья получила от сотрудников МЧС фирменный торт с логотипом профилактической акции «Безопасный Новый год».Фото: Управление МЧС по Гродненской области