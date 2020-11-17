В Гродно в одной из квартир случился пожар – правоохранители спасли двух человек

, – сообщили в УВД Гродненского облисполкома.Правоохранители не только спасали людей, но и тушили пожар до прибытия МЧС. Двое сотрудников оперативно-дежурной службы, вооружившись из отдела огнетушителями, выбили окно и через него смогли сбить пламя., – добавили в УВД.Фото Гродненского областного управления МЧС