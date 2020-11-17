В Гродно правоохранители спасли двух человек при пожаре, произошедшем во вторник, 17 ноября, пишет БЕЛТА.
– Сегодня ночью в одной из квартир на первом этаже жилого дома напротив Октябрьского РОВД случился пожар. Пламя увидели направлявшиеся домой после смены сотрудники патрульно-постовой службы милиции. Доложив в дежурную часть отдела внутренних дел, правоохранители немедленно бросились к квартире. Железная дверь не оставляла шансов попасть в помещение без усилий. К счастью, у соседей, отозвавшихся на шум, оказался ключ. В задымленном коридоре на полу без сознания лежала женщина, которую тут же вынесли на свежий воздух. К этому времени подоспели сотрудники МЧС и вместе с милиционерами эвакуировали из комнаты хозяина жилища, – сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Правоохранители не только спасали людей, но и тушили пожар до прибытия МЧС. Двое сотрудников оперативно-дежурной службы, вооружившись из отдела огнетушителями, выбили окно и через него смогли сбить пламя.
– Со спасенным 48-летним хозяином квартиры и его 43-летней сожительницей все хорошо. Они искренне благодарят правоохранителей, спасших их от беды, – добавили в УВД.
Фото Гродненского областного управления МЧС
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В Гродно в одной из квартир случился пожар – правоохранители спасли двух человек
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