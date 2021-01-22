В Гродно устанавливают обстоятельства убийства мужчины

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БЕЛТА

Вечером 20 января в квартире в центре Гродно обнаружили тело 38-летнего мужчины. По предварительным данным, погибший арендовал жилье, а в областной центр приехал на курсы повышения квалификации.На место происшествие прибыли следователи и эксперты. Допрошены соседи, изъяты следы и объекты, по которым назначены исследования.На месте убийства были обнаружены отпечатки пальцев. По базе автоматизированной дактилоскопической информационной системы установлено совпадение с 40-летним местным жителем. Выяснилось, что он причастен к совершению преступления. Мужчина задержан.По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РБ.