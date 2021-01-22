В Гродно сотрудники СК устанавливают обстоятельства убийства мужчины. Такая информация размещена в Тelegram-канале СК.
Фото из архива БЕЛТА
Вечером 20 января в квартире в центре Гродно обнаружили тело 38-летнего мужчины. По предварительным данным, погибший арендовал жилье, а в областной центр приехал на курсы повышения квалификации.
На место происшествие прибыли следователи и эксперты. Допрошены соседи, изъяты следы и объекты, по которым назначены исследования.
На месте убийства были обнаружены отпечатки пальцев. По базе автоматизированной дактилоскопической информационной системы установлено совпадение с 40-летним местным жителем. Выяснилось, что он причастен к совершению преступления. Мужчина задержан.
По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РБ.
Опубликовано:
455
В Гродно устанавливают обстоятельства убийства мужчины
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter