В Гродно учащиеся музколледжа проведут концерт под открытым небом

Концерт подобного формата пройдет в регионе впервые. Мероприятие, которое получило название "Музыкальный калейдоскоп", развернется на площадке колледжа по проспекту Янки Купалы и начнется в 16:00.– уточнила директор колледжа Анна Саросек.Отмечается, что в программу концерта войдут классика, джаз и музыка из любимых кинофильмов.По словам Анны Сароек, до этого аналогичные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, проходили в зале и были направлены на профессиональную публику. В текущем году концерт станет подарком жителям и гостям города, а также близлежащих микрорайонов. В будущем подобные мероприятия на свежем воздухе по итогам учебного года могут стать одной из традиций колледжа.