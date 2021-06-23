Учащиеся Гродненского государственного музыкального колледжа в пятницу, 25 июня, представят концерт под открытым небом. Мероприятие пройдет в честь окончания учебного года, посетить его может любой, передает БЕЛТА.
Концерт подобного формата пройдет в регионе впервые. Мероприятие, которое получило название "Музыкальный калейдоскоп", развернется на площадке колледжа по проспекту Янки Купалы и начнется в 16:00.
– В концертной программе слушатели познакомятся с мастерством лучших учащихся 1–4-х курсов, лауреатов и дипломантов различных конкурсов и фестивалей. Наряду с учащимися свой талант продемонстрируют и преподаватели колледжа. Концертная программа будет представлена не только сольными номерами, но и ансамблевыми. Гостей порадуют вокалисты, инструменталисты различных направлений и хоровые коллективы, – уточнила директор колледжа Анна Саросек.
Отмечается, что в программу концерта войдут классика, джаз и музыка из любимых кинофильмов.
По словам Анны Сароек, до этого аналогичные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, проходили в зале и были направлены на профессиональную публику. В текущем году концерт станет подарком жителям и гостям города, а также близлежащих микрорайонов. В будущем подобные мероприятия на свежем воздухе по итогам учебного года могут стать одной из традиций колледжа.
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В Гродно учащиеся музколледжа проведут концерт под открытым небом
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