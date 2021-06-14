20-летняя студентка одного из гродненских университетов познакомилась с парнем в интернете, он оказался мошенником.
Фото иллюстративного характера
− Новые знакомые стали общаться, перешли в мессенджер Telegram. Девушка решила порадовать парня и отправила ему свои фото интимного характера. Мужчина решил на этом заработать и стал требовать у девушки три тысячи долларов. Он пригрозил, что распространит пикантные снимки. Cтудентка обратилась за помощью в милицию, − прокомментировал sb.by официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.
Ведется работа по установлению личности подозреваемого.
В милиции напоминают, что не стоит доверять новым знакомым, выдавать личную информацию и предоставлять фотографии такого характера. На просторах интернета следует быть внимательными и осторожными.
Фото: pixabay.com
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В Гродно студентка стала жертвой интернет-мошенника
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