В Гродно студент организовал нарколабораторию

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На 17-летнего горожанина вышли оперативники областного наркоконтроля совместно с коллегами из МВД. В квартире молодого человека было обнаружено более 400 г запрещенных веществ, марихуана и специальные приспособления для изготовления наркотиков., – прокомментировали в ведомстве.Следователи дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.Видео МВД