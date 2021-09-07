В Гродно студент организовал нарколабораторию

Несовершеннолетний студент организовал нарколабораторию. Об этом рассказывается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
На 17-летнего горожанина вышли оперативники областного наркоконтроля совместно с коллегами из МВД. В квартире молодого человека было обнаружено более 400 г запрещенных веществ, марихуана и специальные приспособления для изготовления наркотиков.
– Задержанный еще со школы увлекался химией и неоднократно становился лауреатом тематических олимпиад. Полученные знания он применял для изготовления синтетических наркотиков с последующей реализацией через онлайн-магазин, – прокомментировали в ведомстве.
Следователи дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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