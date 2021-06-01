В Гродно стартовали еженедельные балконные концерты

, – подчеркивает художественный руководитель Гродненской филармонии Виктор Соколовский.Кроме того, из «балконных» выступлений любители музыки смогут узнать программу ближайшей «Среды музыкальной» – еженедельного открытого концерта на уличной площадке во дворике Музея истории религии.