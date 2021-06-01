«Концерты на балконе» – художественный проект Гродненской филармонии, который впервые был реализован 4 года назад. Каждый вторник лета в 6 часов вечера артисты выходят на балкон дома по Советской, 15 и радуют прохожих на этой пешеходной улице новой музыкальной программой. Концерты длятся около получаса и уже стали своеобразной визитной карточкой старинного города.
– Концерты этого лета – особенные, – подчеркивает художественный руководитель Гродненской филармонии Виктор Соколовский. – Они предваряют юбилейный, 35-й сезон филармонии. Для этого лета мы постарались подобрать разностороннюю программу, чтобы в полной мере продемонстрировать возможности наших артистов. Сегодня с балкона на Советской прозвучат классическое пение и инструментальная музыка.
Кроме того, из «балконных» выступлений любители музыки смогут узнать программу ближайшей «Среды музыкальной» – еженедельного открытого концерта на уличной площадке во дворике Музея истории религии.
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В Гродно стартовали еженедельные балконные концерты
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