В воскресенье, 31 января, работники МЧС помогли мальчику, который забрался на морские грузовые контейнеры и самостоятельно выбраться не мог, сообщает МЧС.
Накануне вечером спасателям поступило сообщение о том, что на одной из улиц облцентра у ребенка нога застряла между морскими контейнерами.
Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что ребенок во время игры взобрался на морские контейнеры, расположенные на территории строительного магазина, оступился – и его нога оказалась зажатой между ними.
Спасатели при помощи специального аварийно-спасательного инструмента помогли извлечь ногу пострадавшего. После осмотра медиками мальчик был отпущен домой, в госпитализации он не нуждался.
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В Гродно спасатели помогли ребенку, который забрался на грузовые контейнеры и застрял
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