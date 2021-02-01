В Гродно спасатели помогли ребенку, который забрался на грузовые контейнеры и застрял

Накануне вечером спасателям поступило сообщение о том, что на одной из улиц облцентра у ребенка нога застряла между морскими контейнерами.Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что ребенок во время игры взобрался на морские контейнеры, расположенные на территории строительного магазина, оступился – и его нога оказалась зажатой между ними.Спасатели при помощи специального аварийно-спасательного инструмента помогли извлечь ногу пострадавшего. После осмотра медиками мальчик был отпущен домой, в госпитализации он не нуждался.