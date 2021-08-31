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  2. В Гродно спасатели сняли с крыши двухэтажного дома девочку

В Гродно спасатели сняли с крыши двухэтажного дома девочку

В Гродно с крыши дома спасатели сняли девятилетнюю девочку, информирует Гродненское областное управление МЧС.


Днем 31 августа спасателям поступило сообщение, что на крыше двухэтажного дома на улице Буденного находится ребенок. На место прибыли подразделения МЧС, бригада скорой медицинской помощи и милиционеры. 

– На краю скатной кровли сидела девятилетняя девочка. Спасатели МЧС развернули "куб жизни" и выдвинули автолестницу, – прокомментировали в ведомстве. 

Ребенка передали медикам. 

Фото Гродненского областного управления МЧС
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