В Гродно спасатели сняли с крыши двухэтажного дома девочку

Днем 31 августа спасателям поступило сообщение, что на крыше двухэтажного дома на улице Буденного находится ребенок. На место прибыли подразделения МЧС, бригада скорой медицинской помощи и милиционеры.– прокомментировали в ведомстве.Ребенка передали медикам.Фото Гродненского областного управления МЧС