В Гродно водолазы-спасатели помогли выбраться из ледяной воды крупному псу. Об этом сообщает Гродненское областное управление МЧС.
Инцидент произошел днем 3 февраля на озере Юбилейное. На помощь утопающему незамедлительно отправились работники расположенного неподалеку пожарного аварийно-спасательного отряда.
На месте они обнаружили, что на расстоянии около 60 м от берега виднеется голова пса, который передними лапами пытался держатся за край льда.
Водолазы при помощи спасательной доски приблизились к животному, погрузили его на поверхность и доставили на берег. Мокрую и холодную собаку отогрели в автомобиле и отвезли в подразделение, где накормили.
Ошейник на шее пса свидетельствует о том, что у него есть хозяин.
По рассказам рыбаков, собака выскочила на лед следом за зайцем. Во время погони по неосторожности попала в промоину, откуда сама уже выбраться не смогла. Отмечается, что глубина в том месте достигает 3–4 метров.
Фото и видео: Гродненское областное управление МЧС
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В Гродно спасатели помогли псу, провалившемуся под лед
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