В Гродно состоялся спортивно-художественный фестиваль «Купаловский старт»

Организаторами выступили координационный студсовет, профком студентов и первичная организация БРСМ Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.Подробности знает секретарь первичной организации БРСМ Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Алеся Попко:Однако на то и соревнования, чтобы в них были победители и побежденные. И в итоге I место заняла сплоченная команда инженерно-строительного факультета, на II-ом сборная команда, представляющая педагогический и военный факультеты, а замкнули пьедестал почета студенты факультета физической культуры.И все-таки главный результат – это, пожалуй, новые впечатления, новые знакомства, новые друзья. И, конечно же, заряд бодрости, который пригодится в повседневной учебе – ведь летняя сессия не за горами!..Фото Екатерины Киселевской