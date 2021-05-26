Фестиваль проводился в два этапа, спортивный и творческий. При этом спортивная составляющая включала соревнования по армрестлингу, дартсу, перетягиванию каната и настольному теннису. Венчала этот этап эстафета. А в творческом конкурсе требовалась презентация команды – «Визитная карточка».
Организаторами выступили координационный студсовет, профком студентов и первичная организация БРСМ Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.
Подробности знает секретарь первичной организации БРСМ Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Алеся Попко:
– Спортивно-художественный фестиваль проводился с целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни и всестороннему приобщению студентов Купаловского университета к регулярным занятиям физкультурой и спортом. В соревнованиях приняли участие команды факультетов ГрГУ, состав каждой насчитывал 8 человек. Выявить сильнейшую из них было делом нелегким.
Однако на то и соревнования, чтобы в них были победители и побежденные. И в итоге I место заняла сплоченная команда инженерно-строительного факультета, на II-ом сборная команда, представляющая педагогический и военный факультеты, а замкнули пьедестал почета студенты факультета физической культуры.
И все-таки главный результат – это, пожалуй, новые впечатления, новые знакомства, новые друзья. И, конечно же, заряд бодрости, который пригодится в повседневной учебе – ведь летняя сессия не за горами!..
Фото Екатерины Киселевской
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В Гродно состоялся спортивно-художественный фестиваль «Купаловский старт»
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