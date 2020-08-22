Массовый пробег стартовал от Кургана Славы. Далее маршрут пролегал по центральным улицам города. Впрочем, чуть позже водители (всего во внушительной колонне было около 50 автомашин) с государственными флагами проехали по всем микрорайонам Гродно.
Детали раскрыла первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна Саросек:– Сразу же отмечу, что мы были не организаторами, а координаторами этого масштабного авто пробега. Сначала в областной комитет БРСМ обратились неравнодушные горожане, которые попросили поддержать их инициативу. Немаловажный факт: сегодня у Кургана Славы, святого для каждого из нас места, стартовала колонна из 26-ти автомашин, но по ходу движения к ним присоединилось практически столько же...
Это одна из наших многочисленных акций, направленных на сохранение мира,безопасности, стабильности и спокойствия в нашей замечательной стране. Беларусь всегда славилась сохранением лучших традиций: героической историей, богатым культурным и духовным наследием. Нашей независимости менее 30-ти лет, но сколько уже сделано за этот совсем небольшой в глобальном плане временной отрезок!..
Мы, белорусы, независимы,самодостаточны, идем свои путем развития. Именно поэтому такие патриотические акции и пользуются большой поддержкой жителей.
Фото: «Гродненская правда»
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В Гродно состоялся масштабный автопробег «ЗА БЕЛАРУСЬ!»
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