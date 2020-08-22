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В Гродно состоялся масштабный автопробег «ЗА БЕЛАРУСЬ!»

Массовый  пробег   стартовал  от  Кургана   Славы.  Далее  маршрут пролегал по центральным улицам города.  Впрочем, чуть позже водители (всего во   внушительной   колонне   было   около   50   автомашин)   с   государственными флагами проехали по всем микрорайонам Гродно.



Детали   раскрыла   первый   секретарь   Гродненского   областного   комитета БРСМ Анна Саросек:–  Сразу же отмечу, что мы были не организаторами, а координаторами этого   масштабного   авто   пробега.   Сначала   в   областной   комитет   БРСМ обратились   неравнодушные   горожане,   которые   попросили   поддержать   их инициативу.   Немаловажный   факт:   сегодня   у   Кургана   Славы,   святого   для каждого из нас места, стартовала колонна из 26-ти автомашин, но по ходу движения   к   ним   присоединилось   практически   столько   же...   


Это   одна   из наших   многочисленных   акций,   направленных   на   сохранение   мира,безопасности, стабильности и спокойствия в нашей замечательной стране. Беларусь   всегда   славилась   сохранением   лучших   традиций:   героической историей, богатым культурным и духовным наследием. Нашей независимости менее   30-ти   лет,   но   сколько   уже   сделано   за   этот   совсем   небольшой   в глобальном   плане   временной   отрезок!..   


Мы,   белорусы,   независимы,самодостаточны,   идем   свои   путем   развития.   Именно   поэтому   такие патриотические акции и пользуются большой поддержкой жителей.

Фото: «Гродненская правда»
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