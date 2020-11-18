В Гродно состоялся финал турнира вузов региона по интеллектуальной молодежной игре ScienceQuiz

С подробностями для sb.by –Стоит отметить, что борьба за заветное первое место выдалась упорной и напряженной. Большой ажиотаж у конкурсантов-интеллектуалов вызвал творческий конкурс «Угадай песню из мультфильма».При этом участники игры не только верно отгадывали мелодии и песни, но и дружно подпевали в такт любимых композиций из советских мультфильмов.В итоге победителем игры стала команда «Deep dark fantasies», представляющая Гродненский государственный медицинский университет. Второе место заняла команда «Мирная утка» из этого же высшего учебного заведения. А третье место завоевала команда «Гидра» Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Победители и призеры получили грамоты и призы от Гродненского областного комитета ОО «БРСМ».К слову, есть информация, что в 2021 году будет проводиться Республиканская Лига по игре «ScienceQuiz» среди команд учреждений высшего образования всей Беларуси.Фото: Гродненский областной комитет БРСМ