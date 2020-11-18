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  2. В Гродно состоялся финал турнира вузов региона по интеллектуальной молодежной игре ScienceQuiz

В Гродно состоялся финал турнира вузов региона по интеллектуальной молодежной игре ScienceQuiz

Увлекательная интеллектуальная игра, по ходу которой кроме конкретных знаний в разных областях нужно было также взять в союзники логику, сообразительность и интуицию, состоялась по инициативе областного комитета БРСМ. В отборочных турнирах приняло участие несколько десятков команд.


С подробностями для sb.by – второй секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Андрей Есин:
За звание чемпиона боролись семь команд из областного центра, представляющих медицинский, аграрный и Купаловский университеты. Задаваемые вопросы были из самых различных жизненных сфер и касались истории, финансов, географии, музыки, русской и белорусской литературы…  Интеллектуальная игра – это не просто игра, это мероприятие, которое выполняет как минимум три функции: образовательную, воспитательную и патриотическую.

Стоит отметить, что борьба за заветное первое место выдалась упорной и напряженной. Большой ажиотаж у конкурсантов-интеллектуалов вызвал творческий конкурс  «Угадай песню из мультфильма». 

При этом участники игры не только верно отгадывали мелодии и песни, но и дружно подпевали в такт любимых композиций из советских мультфильмов.

В итоге победителем игры стала команда «Deep dark fantasies», представляющая Гродненский государственный медицинский университет. Второе место заняла команда «Мирная утка» из этого же высшего учебного заведения. А третье место завоевала команда «Гидра» Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Победители и призеры получили грамоты и призы от Гродненского областного комитета ОО «БРСМ». 


 К слову, есть информация, что в 2021 году будет проводиться Республиканская Лига по игре «ScienceQuiz» среди команд учреждений высшего образования всей Беларуси. 

Фото: Гродненский областной комитет БРСМ
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