В Гродно широко отмечают День Победы

День Великой Победы в Гродно всегда отмечают душевно и в то же время креативно. Вот и на сей раз сценарий праздника, который стартовал с самого утра и продлится до позднего вечера, тщательно продуман и вряд ли кого-то оставит равнодушным. Принцип здесь простой. Праздник особенный? Вот и праздноваться (уж простите за вынужденную тавтологию) он должен по-особенному!



Да, возле Кургана Славы в День Победы жизнь кипела и била ключом. К примеру, очередь толпилась возле «Полевого медсанбата». Было много желающих перебинтовать голову, обработать «ранку» зеленкой или йодом и так далее в том же духе. На ура на свежем воздухе шла солдатская каша. Не пустовали и фотозоны.



Огромный интерес вызвала работа тематических интерактивных зон. Согласитесь, даже сами их названия интригуют! Вот, к примеру, некоторые из них: «Вагон Победы», «Слава миру на земле!», «Слава хлебу на столе!», «Полевая почта», «Солдатский привал», «Медсанчасть», «Полевая парикмахерская»…



Большой интерес у собравшихся у Кургана Славы вызвал финал открытого областного фестиваля патриотической песни «Сердце земли моей», приуроченного ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Порядка 30 участников продемонстрировали высокий патриотизм, в качестве лейтмотива для своих песен выбрав не только ратный подвиг во времена Великой Отечественной войны, но и патриотизм, активную жизненную позицию, любовь к своей малой родине, красоту белорусской земли… Многочисленные зрители не жалели ладоней, бурными аплодисментами встречая и провожая за кулисы всех без исключения конкурсантов.



А в городском парке имени Жилибера ровно в полдень начала работу специализированная детская площадка. Самые маленькие граждане нашей страны беззаботно играли под присмотром мам и пап. К слову, не единожды на самых разных уровнях справедливо отмечалось, что День Победы – это праздник семейный. И можно аккуратно, в ненавязчивой форме прививать ребятам азы патриотизма на живых примерах. Ведь самые важные знания закладываются в ребенке с самых малых лет.



Вот, к примеру, как вспоминает детство заслуженный тренер СССР и Беларуси по футболу Вячеслав Сиваков:



– Когда началась война, мне было 3 года. Многие родственники и знакомые ушли на фронт добровольцами. Увы, совсем скоро на них пришли похоронки… Погибли в июле 1941 года мои отец и старший брат, 10-летний Игорь. Мы жили тогда в Быхове под Могилевом, где был размещен военный аэродром. Так фашисты бомбили его день и ночь, от осколков погибли и мои родные. Я выжил чудом. Голод, холод… Так ослаб, что уже не поднимался с постели. Мама как-то «по цыганской почте» узнала, что возле Лиды недорого продают корову. Около 500 километров (!) прошла туда пешком… Честно говоря, уже доходил, когда мама привела купленную за последние сбережения буренку. Потом наливала мне литровый кувшин парного молока: «Пей! Пей, Слава, если хочешь выжить…» И я зажмуривал глаза и пил, пил. Так Чернушка спасла мне жизнь. Однако многих, очень многих из родни я в итоге недосчитался. В общем, 9 Мая – это большой, огромный, громадный праздник: с гордостью за Победу и со слезами на глазах в память о миллионах погибших. Для меня это праздник наиважнейший в жизни, гораздо более значительный, чем, скажем, Новый год или день рождения. Так что, несмотря на то что мне идет уже 84-й год и здоровье, мягко говоря, не идеальное, сегодня вечером обязательно подниму фронтовые 100 грамм в ознаменование Великой Победы, которая нам так дорого досталась.



…А мы с фотокором «СБ» Алексеем Бибиковым тем временем продолжаем увлекательное путешествие по тематическим площадкам. Заглянули и в передвижной музей, который приятно удивил обилием раритетных экспонатов. И еще одна, на мой субъективный взгляд, немаловажная деталь. Невооруженным взглядом видно, что сегодня в Гродно много приезжих. Каждый хочет провести этот праздник так, чтобы он надолго остался в сердце. Виталий Касьян приехал из Скиделя на дизель-поезде. Говорит, что ежегодно откладывает все дела и обязательно находит время, чтобы побывать 9 Мая в Гродно:



– Для начала хочу процитировать своего хорошего знакомого. Сегодня он сказал: какое счастье, что теперь мы видим дым от шашлыков, а не дым пожарищ!.. Хорошо, что организаторы на сей раз решили провести основные мероприятия в одном месте – на Кургане Славы. Настроение? Праздничное! Радостно видеть счастливые лица ветеранов, которые, несмотря на столь почтенный возраст и многочисленные болячки, по-прежнему находятся в строю. Ну а для меня лично, как для историка, в первую очередь интересен выездной школьный музей под названием «Память огненных лет». Впрочем, каждый из тех, кто нашел время прийти на этот красивый праздник, уверен, найдет для себя что-то познавательное.



Как бы в унисон этим словам началась концертная программа народного эстрадно-симфонического оркестра «Нота Бэнд» с символическим названием «Как хорошо на свете без войны!»…