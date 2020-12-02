В совершении преступлений обвиняется 26-летний житель облцентра, сообщает БЕЛТА.
Обвиняемый был задержан в начале ноября.
– Мужчина пояснил, что на протяжении длительного времени неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетних в Гродно. Фигурант приглашал детей к себе домой – предлагал им сладости, деньги, иногда обещал показать домашних животных, – рассказала официальный представитель УСК По Гродненской области Мария Трушинская.
Во время расследования установлены пять потерпевших, которые подтвердили показания мужчины. Допрошены обвиняемый, его соседи и потерпевшие. Детей допрашивали с участием психологов в дружественных комнатах опроса. По уголовному делу назначены экспертные расследования.
Сейчас устанавливается причастность мужчины к совершению иных преступлений. С информацией о подобных преступлениях и пострадавших следователи просят жителей Гродно и региона обращаться в УСК по Гродненской области по телефону 8 (0152) 72-40-40 либо +375 (33) 621-15-35.
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В Гродно расследуется уголовное дело о педофилии
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович