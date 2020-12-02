В Гродно расследуется уголовное дело о педофилии

Обвиняемый был задержан в начале ноября.– рассказалаВо время расследования установлены пять потерпевших, которые подтвердили показания мужчины. Допрошены обвиняемый, его соседи и потерпевшие. Детей допрашивали с участием психологов в дружественных комнатах опроса. По уголовному делу назначены экспертные расследования.Сейчас устанавливается причастность мужчины к совершению иных преступлений. С информацией о подобных преступлениях и пострадавших следователи просят жителей Гродно и региона обращаться в УСК по Гродненской области по телефону 8 (0152) 72-40-40 либо +375 (33) 621-15-35.