В Гродно пройдет педагогический бал

В областном центре сегодня пройдет педагогический бал, пишет БЕЛТА.
Об этом рассказали в главном управлении образования облисполкома.
Бал приурочен к праздничным мероприятиям, посвященным Дню учителя, и пройдет в областном Дворце творчества детей и молодежи. В танце закружатся более двадцати пар –молодые педагоги из всех районов области. Ожидается, что они исполнят пять разных танцев: вальс, польку, падеграс, падеспань и полонез.
Перед балом также проведут торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, и наградят самых лучших педагогов и руководителей учреждений образования региона.
Одна из традиций – чествование молодых педагогов. С 2019 года лучшим из них вручают премию "Успешный старт", учрежденную областными организациями Белорусского профсоюза работников образования и науки и республиканского общественного объединения "Белая Русь". Сегодня наградят пятерых молодых педагогов из Гродно, а также Волковысского, Гродненского, Новогрудского и Островецкого районов.
Не останутся без внимания и педагоги – наставники молодых специалистов. По итогам областного конкурса "Лидер наставничества", объявленного в 2020 году областными организациями отраслевого профсоюза и "Белой Руси", награды вручат четырем учителям из Гродно, Новогрудского, Островецкого и Сморгонского районов.
Также 21 молодому педагогу будут вручены сертификаты о занесении их имен в виртуальную книгу почета молодых специалистов региона. Она опубликована на порталах главного управления образования облисполкома и Гродненского областного института развития образования.
Фото из архива БЕЛТА