В Гродно прошло торжественное открытие Дня города

Этот праздник традиционно отмечается каждую третью субботу сентября. И нынешняя, несмотря на дождливую погоду, не стала исключением. 893 годовщину города планируется отпраздновать интересно и с немалым количеством сюрпризов.





Выступая на церемонии открытия праздника, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой отметил, что с каждым новым годом город не становится старше, а прирастает новыми микрорайонами, социальными и спортивными объектами , здесь реконструируются исторические памятники архитектуры, реализуются интересные творческие идеи:

- Это древний, но современный и молодой город. Ничего противоречивого в этом нет. Несмотря на свой возраст, наш областной центр – современный и динамично развивающийся. Несмотря на все сложности прошедшего года, мы смогли реализовать ряд новых инфраструктурных проектов. Завершено строительство нового, 4-го автомобильного моста – самого высокого в Беларуси, он помог решить часть транспортных проблем города. Особое внимание уделялось решению коммунальных проблем: отремонтировано 75 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, на улицы выехали новые автобусы, в том числе и на электрическом ходу. Введено в эксплуатацию 135 тысяч квадратных метров жилья. До конца текущего года планируется ввести еще порядка 70 тысяч. Это станет решением жилищного вопроса для сотен гродненских семей. Буквально пару дней назад был заложен знак на месте нового жилого микрорайона в Погоранах. Развивается и социальная инфраструктура. Распахнул свои двери для самых маленьких гродненцев новый детский сад в новом микрорайоне Грандичи. Также полным ходом ведется строительство самой большой школы на Гродненщине, завершается строительство новой поликлиники в микрорайоне Ольшанка. Комплекс современных теннисных кортов введен в этом году. Уверен, что и будущий год для жизни нашего любимого города будет насыщен яркими проектами, которые станут не только его украшением, но и дадут новый импульс к дальнейшему социально-экономическому развитию и благоприятно скажутся на повседневной жизни горожан.





Среди тех, кто пришел поздравить жителей города, был и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера. Он зачитал поздравительный адрес от председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника.

В честь Дня города медики 4-ой городской клинической больницы получили от одной из частных организаций ценный подарок – автомобиль.

































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