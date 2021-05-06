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В Гродно прошли финальные мероприятия Республиканского марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь»

В Гродно прошли финальные мероприятия четвертого Республиканского гражданско-патриотического марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь». В заключительном этапе соревнований приняли участие 260 человек из  тринадцати вузов страны. Первый такой марафон был организован по инициативе самой студенческой молодежи в 2015 году и посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята боролись за право стать лучшими в творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсах. 


Этот день для участников марафона начался с возложения цветов к памятнику воинам-освободителям в центральном парке Гродно. Именно героизм прадедов 6 лет назад сплотил вокруг себя организаторов мероприятия, объединившего сегодня все студенчество страны. После окончания торжественной части основной площадкой для финальных соревнований стал Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва, где прошли спортивные состязания.

Одним из почетных гостей этого масштабного мероприятия стал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания  по образованию, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Он подчеркнул:

– Молодежная политика – в центре внимания всех органов государственной власти. Молодежь – это будущее нашей страны. Но сказать, что у нее все свершения еще только впереди, нельзя. Ребята уже сегодня формируют будущее – перенимают самое лучшее у старшего поколения. Им это пригодится в жизни, особенно понимание того, что пока мы будем чтить подвиг народа, совершенный во время Великой Отечественной войны, и помнить, что за наше мирное небо над головой была заплачена непомерная цена, мы будем сильной и стабильной страной. Соревновательный момент, присущий нынешнему мероприятию, это только начало. Главное то, что они сегодня вместе: обмениваются мнениями, демонстрируют свои умения, навыки. И это единение, знакомство оставит свой след в их формировании как граждан и патриотов Республики Беларусь. 


Участие в финальных мероприятиях марафона приняли команды вузов, ставших победителями заочных этапов соревнования.  Первое место в итоге заняли ребята из Витебского государственного технологического университета. Студент этого вуза Владислав Мирончик рассказал о составляющих победы:

– Мы готовились к этому мероприятию на протяжении двух месяцев. Репетировали творческие номера, «визитки». Физически тренировались все – и те, кто и раньше был неплохо подготовлен, и те, кто был совсем не готов. Приехали сюда с замечательным настроением. Благодаря этому мероприятию ребята почувствовали себя не просто одной командой, а одной семьей. Кстати, марафон сплотил не только студентов нашего вуза. Мы почувствовали прочную связь с ребятами из других университетов. 


Гран-при Республиканского марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь» в честной борьбе завоевала команда Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Кстати, именно этот вуз совместно с Министерством образования выступил организатором мероприятия. 




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Фото: Катерина ЧАРОВСКАЯ
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