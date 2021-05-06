В Гродно прошли финальные мероприятия Республиканского марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь»

Этот день для участников марафона начался с возложения цветов к памятнику воинам-освободителям в центральном парке Гродно. Именно героизм прадедов 6 лет назад сплотил вокруг себя организаторов мероприятия, объединившего сегодня все студенчество страны. После окончания торжественной части основной площадкой для финальных соревнований стал Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва, где прошли спортивные состязания.Одним из почетных гостей этого масштабного мероприятия стал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Он подчеркнул:Участие в финальных мероприятиях марафона приняли команды вузов, ставших победителями заочных этапов соревнования. Первое место в итоге заняли ребята из Витебского государственного технологического университета. Студент этого вуза Владислав Мирончик рассказал о составляющих победы:Гран-при Республиканского марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь» в честной борьбе завоевала команда Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Кстати, именно этот вуз совместно с Министерством образования выступил организатором мероприятия.