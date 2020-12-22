В Гродно прошла патриотическая акция «Память сердца»

У постамента «Воин в почетном карауле» собралась молодежь, представляющая Гродненскую городскую организацию БРСМ (бойцы студенческих отрядов, волонтеры движения «Доброе Сердце», военнослужащие, учащиеся и студенты), чтобы отдать дань памяти тем, кто, защищая Родину, не пожалел самого дорого, что есть у каждого человека, – жизни.Зрелище было волнующим. И поневоле на ум приходило крылатое высказывание Отто Бисмарка: «Всякий, кто хотя бы раз заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну».…Было одновременно зажжено 400 лампадок и участники патриотической акции выложили из горящих свечей название проекта «Память сердца». Минутой молчания они почтили память тех, кто не дожил до наших дней – не вернулся с фронта, отдав жизнь за мирное небо над головой.Подробностями с корреспондентом sb.by поделилсяМы помним. Мы чтим. Мы гордимся!Фото Алексея Попко