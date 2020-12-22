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В Гродно прошла патриотическая акция «Память сердца»

Местом проведения патриотической акции стал воинский мемориал по улице Белуша.  Это одно из самых старых захоронений в областном центре, где обрели вечный покой солдаты и офицеры, погибшие в разное время и на разных войнах.


У постамента «Воин в почетном  карауле» собралась молодежь, представляющая Гродненскую городскую организацию БРСМ (бойцы студенческих отрядов, волонтеры движения «Доброе Сердце», военнослужащие, учащиеся и студенты), чтобы отдать дань памяти тем, кто, защищая Родину, не пожалел самого дорого, что есть у каждого человека, – жизни.  


Зрелище было волнующим. И поневоле на ум приходило крылатое высказывание Отто Бисмарка: «Всякий, кто хотя бы раз заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». 
…Было одновременно зажжено 400 лампадок и участники патриотической акции выложили из горящих свечей название проекта «Память сердца». Минутой молчания они почтили память тех, кто не дожил до наших дней – не вернулся с фронта, отдав жизнь за мирное небо над головой.


Подробностями с корреспондентом sb.by поделился первый секретарь Гродненского городского комитета ОО «БРСМ» Петр Косицкий:

– Молодые люди зажгли лампадки, заслонив от порывов ветра и сохраняя пламя свечи как символ сегодняшней мирной жизни и спокойного будущего с безоблачным небом. Эта акция символична: именно представители молодого поколения должны чтить память об ушедших героях, одновременно уделяя внимание ветеранам Великой Отечественной войны и проявляя заботу о них.

Мы помним. Мы чтим. Мы гордимся!

Фото Алексея Попко
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