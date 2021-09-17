В Гродно прошла молодежная военно-спортивная игра «Примером сильны и сердцем отважны», посвященная Дню народного единства

Это мероприятие органично вписалось в череду городских торжеств в ознаменование нового государственного праздника – Дня народного единства. Соревновались представители войсковых частей, расположенных в городе Гродно, и молодежных отрядов охраны правопорядка учреждений высшего образования.





Подробностями с sb.by поделилась второй секретарь Гродненского городского комитета ОО «БРСМ» Анна Киселевская:

– На старт вышло восемь команд. Они соревновались на базе войсковой части 5522, где созданы все условия для этого. В честной и бескомпромиссной борьбе им предстояло определить сильнейших в нескольких этапах, где следовало проявить скорость, ловкость, точность и показать сплоченный командный дух. Две эстафеты, военизированная и комбинированная, а также перетягивание каната, подтягивание на перекладине и толкание 24-килограммовой гири стали непростым испытанием. Однако волевые качества и стремление к победе снивелировали трудности, помогли проявить чемпионский характер. Затевая это знаковое мероприятие, мы преследовали сразу несколько целей: сплотить и подружить участников, повысить в глазах молодых людей престиж службы в Белорусской армии и, конечно же, показать, что ведение здорового образа жизни – это ключ к успеху в любом деле, в каждой без исключения профессии.





Бег в противогазе. Перемещение раненого товарища на носилках. Разборка-сборка автомата Калашникова. Динамичные и зрелищные этапы эстафеты никого не оставили равнодушными, одновременно наведя на очевидную мысль: все участники военно-спортивных соревнований упорно готовились к ним и старались проявить себя по максимуму. А солдатская каша, ароматный чай и бодрящие мелодии военного оркестра дополняли антураж.





В итоге победила дружба, но… На пьедестал почета поднялись команды войсковой части 5522 (дома, как говорится, и стены помогают!), в/ч 05733 и представители молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского государственного медицинского университета.





























kozyrev@sb.by



Фото: Гродненский городской комитет БРСМ