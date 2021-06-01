В Гродно прошла благотворительная акция «Детство должно быть у каждого»

Международный день защиты детей – очередной повод сделать будни самых маленьких граждан нашей страны ярче и краше. Причем как в прямом, так и в переносном смысле этих слов. Информацией с корреспондентом sb.by по этому поводу поделилась второй секретарь Гродненского городского комитета ОО «БРСМ» Анна Киселевская:
– Данная акция проходит под девизом «Добавим в летние будни добрые дела, сделаем детство краше». В ее ходе волонтеры отрядов «Доброе сердце» занимались покраской и приведением в порядок детских площадок. В частности, как новые выглядят теперь площадки по ул. Тавлая, 52 и на проспекте Космонавтов, 33.
Остается добавить, что на объектах работали волонтерские отряды БРСМ медицинского и аграрного университетов, а также лицея строителей № 1 и технологического колледжа. И именно благодаря им горки, качели, беседки и песочницы обрели по-настоящему праздничный вид.
Фото: Гродненский городской комитет ОО «БРСМ»
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