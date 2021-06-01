В Гродно прошла благотворительная акция «Детство должно быть у каждого»

Остается добавить, что на объектах работали волонтерские отряды БРСМ медицинского и аграрного университетов, а также лицея строителей № 1 и технологического колледжа. И именно благодаря им горки, качели, беседки и песочницы обрели по-настоящему праздничный вид.Фото: Гродненский городской комитет ОО «БРСМ»