В Гродно приступают к работе первые студенческие отряды

Новый трудовой сезон открывают студенческие строительные отряды имени Ольги Соломовой и Ивана Счастного. Они будут трудиться на объектах Дорожно-строительного треста № 6, Дорожно-строительного управления № 18 и ДЭУ № 51 «Гродноавтодора».

В составе первых студотрядов — учащиеся Гродненского государственного политехнического колледжа, всего же строительные робы наденут 33 человека. Некоторые подробности раскрывает второй секретарь Гродненского городского комитета БРСМ Анна Киселевская:

— Бойцы студенческих отрядов займутся засевом травы, а также подготовкой дорог к летнему сезону. Возглавят отряды командиры со стажем — Юрий Афанасьев и Артем Кушнирук. К слову, их будущая специальность связана со строительством дорог и транспортных объектов. В прошлом году на базе вышеперечисленных предприятий уже работали наши отряды, которые формировались из учащихся политехнического колледжа. И трудились в них ребята, чья будущая профессия во многом схожа с теми работами, которые им придется выполнять в стройотряде. Добавлю, что в 2019-м году студенты-«дорожники» заработали приличную сумму, поэтому и сейчас нашлось много желающих — пришлось выбирать из большого количества учащихся: предпочтение в первую очередь отдавалось наиболее опытным и с хорошей успеваемостью.

География работы строительных отрядов на Гродненщине обширна и разнообразна. В прошлом году они работали на возведении многих социально значимых объектов: на Белорусской атомной электростанции, реконструкции трассы М6, ремонте дорожного полотна в Гродно, выполняли ремонт в средних школах № 16 и № 41, в студенческих общежитиях и так далее.

Как подчеркнула Анна Киселевская, Гродненским городским комитетом БРСМ в настоящее время ведется активная работа по информированию молодых людей о возможности трудоустройства в период третьего трудового семестра в составе студенческих отрядов через акцию «Выбираем студотряд!».

Что немаловажно, в течение трудового семестра-2020 бойцы студенческих отрядов смогут проявить себя не только в профессиональной, но и в творческой деятельности.

Кроме того, будут проведены экскурсии по примечательным местам малой родины, организован ряд спортивных и досуговых мероприятий.