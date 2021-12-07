В Гродно подросток убил и ограбил пенсионера

Инцидент произошел 10 августа нынешнего года. Подросток проник в дом к 81-летнему мужчине и стал его избивать. Несовершеннолетний наносил удары топором, кочергой, табуретом и другими твердыми тупыми предметами. В результате от полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.После случившегося 15-летний злоумышленник забрал металлолом стоимостью более 14,5 тысячи рублей, который хранился в доме и во дворе потерпевшего.Спустя два дня подросток вновь проник во двор дома, чтобы забрать металлолом стоимостью 6 тысяч рублей в грузовой автомобиль. Однако второй раз совершить кражу не удалось: на участке его застал сын погибшего пенсионера.После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Гродненской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений.Избранную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.