В Гродно почтили память погибшего в Минске сотрудника КГБ

Возложение цветов состоялось у здания Управления Комитета госбезопасности по Гродненской области по улице Тельмана, 10 возле памятного знака сотрудникам органов Государственной безопасности, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, а также при исполнении служебного долга в мирное время.





В 9:45 здесь собрались представители общественных организаций Гродненской области, а также неравнодушные к судьбе своей страны гродненцы.





Заместитель председателя Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» Светлана Варяница была в их числе.

– Возлагаем цветы в знак скорби о погибшем вчера в Минске при исполнении служебного долга сотруднике Комитета госбезопасности. Очень тревожно и беспокойно на душе... Думаю, горе сегодня испытывают не только те, кто знал погибшего лично, но и многие люди, которые переживали и переживают за безопасность нашего государства, за мир и порядок. Героизм никто не отменял, но не должны в мирное время гибнуть люди. Тем не менее те, кто заслоняет собой своих товарищей, сослуживцев, достойны самых высоких почестей. Призываю всех белорусов не поддаваться на провокации экстремистских сил, результатом которых стала та чудовищная трагедия, что произошла вчера в Минске!







































