В Гродно по инициативе БРСМ состоялось выступление представителей молодежных субкультур перед медиками

Акция прошла на площадке у Гродненской областной инфекционной больницы. Представители молодежи различных субкультур своими выступлениями поблагодарили медиков за их каждодневный самоотверженный труд.





Кроме того, первичные организации БРСМ предприятий и учебных заведений города оказали помощь в виде медицинских масок, защитных экранов, овощей, питьевой воды и фиточаёв. Рефреном звучала мысль: несмотря на всякого рода сезонные и внесезонные вирусы, мы – победим, потому что МЫ ВМЕСТЕ.

Инициатор акции первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна Саросек подчеркнула:

– В связи с известными событиями последнего времени, в центре внимания – здоровье людей. Государство занимается им в комплексе, но на переднем плане борьбы были и остаются медики. Сделать их работу более безопасной и более комфортной – задача всего общества. Поскольку сегодня Всемирный день творчества, мы решили подойти к делу творчески и устроить импровизированное шоу под окнами инфекционной больницы. Свое мастерство для медиков и пациентов продемонстрировала учащаяся и рабочая молодежь, увлекающаяся катанием на скейтбордах, роликах и велотриалом.









Надеемся, что заряд позитива и добра поддержит медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с вирусом, а также поспособствует скорейшему выздоровлению пациентов.

При этом что-то из подаренного медработникам закупалось, а что-то – делалось своими руками. Деталями с sb.by поделилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гродненского государственного колледжа бытового обслуживания населения Наталья Сердечная:

– Мы передали персоналу больницы медицинские маски, изготовленные, к слову, своими руками. И администрация, и учащиеся колледжа единогласно проголосовали «за»: будем всячески помогать медикам и в дальнейшем. В такие моменты, я считаю, общество должно сплотиться. А успех общего дела зависит от каждого – и начать следует с самого элементарного: строгого соблюдения правил личной гигиены.





Заместитель главврача Гродненской областной инфекционной клинической больницы Арнольд Дайлидо поблагодарил за интересную инициативу и заодно сделал оптимистический прогноз на ближайшее будущее:

– Сегодня нас пришла поддержать молодежь и, к слову, практически ежедневно проходят похожие акции. И в городе, и по области. Если говорить более глобально, то белорусский народ силен тем, что всегда сообща, можно сказать толокой решал все, даже самые серьезные проблемы. В истории немало примеров подобного рода. И я абсолютно уверен – с пандемией мы тоже справимся. Спасибо всем неравнодушным людям за помощь!



