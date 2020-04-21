Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+10 oC
USD: 2.45
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Гродно по инициативе БРСМ состоялось выступление представителей молодежных субкультур перед медиками

В Гродно по инициативе БРСМ состоялось выступление представителей молодежных субкультур перед медиками

Акция прошла на площадке у Гродненской областной инфекционной больницы. Представители молодежи различных субкультур своими выступлениями поблагодарили медиков за их каждодневный самоотверженный труд.


Кроме того, первичные организации БРСМ предприятий и учебных заведений города оказали помощь в виде медицинских масок, защитных экранов, овощей, питьевой воды и фиточаёв. Рефреном звучала мысль: несмотря на всякого рода сезонные и внесезонные вирусы, мы – победим, потому что МЫ ВМЕСТЕ.

Инициатор акции первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна Саросек подчеркнула:

В связи с известными событиями последнего времени, в центре внимания – здоровье людей. Государство занимается им в комплексе, но на переднем плане борьбы были и остаются медики. Сделать их работу более безопасной и более комфортной – задача всего общества. Поскольку сегодня Всемирный день творчества, мы решили подойти к делу творчески и устроить импровизированное шоу под окнами инфекционной больницы. Свое мастерство для медиков и пациентов продемонстрировала учащаяся и рабочая молодежь, увлекающаяся катанием на скейтбордах, роликах и велотриалом.



Надеемся, что заряд позитива и добра поддержит медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с вирусом, а также поспособствует скорейшему выздоровлению пациентов.

При этом что-то из подаренного медработникам закупалось, а что-то – делалось своими руками. Деталями с sb.by поделилась заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гродненского государственного колледжа бытового обслуживания населения Наталья Сердечная:

– Мы передали персоналу больницы медицинские маски, изготовленные, к слову, своими руками. И администрация, и учащиеся колледжа единогласно проголосовали «за»: будем всячески помогать медикам и в дальнейшем. В такие моменты, я считаю, общество должно сплотиться. А успех общего дела зависит от каждого – и начать следует с самого элементарного: строгого соблюдения правил личной гигиены.


Заместитель главврача Гродненской областной инфекционной клинической больницы Арнольд Дайлидо поблагодарил за интересную инициативу и заодно сделал оптимистический прогноз на ближайшее будущее:

– Сегодня нас пришла поддержать молодежь и, к слову, практически ежедневно проходят похожие акции. И в городе, и по области. Если говорить более глобально, то белорусский народ силен тем, что всегда сообща, можно сказать толокой решал все, даже самые серьезные проблемы. В истории немало примеров подобного рода. И я абсолютно уверен – с пандемией мы тоже справимся. Спасибо всем неравнодушным людям за помощь!


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение
Молочная продукция белорусских предприятий поедет во Вьетнам
Определена продолжительность жизни коронавируса на поверхности предметов
На Минщине прошел областной этап акции «Во славу общей Победы!»
В Гродно по инициативе БРСМ состоялось выступление представителей молодежных субкультур перед медиками
Фото в Instagram теперь можно делать объемными
Биржа: российский рубль подешевел, доллар и евро подорожали
Минобразования: все школы обеспечены необходимыми дезсредствами
Более 11 тысяч тонн березового сока собрали лесхозы в 2020 году
Чемпионат Германии по футболу может возобновиться 9 мая
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Им, гагарам, недоступно
Караев: белорусы стали более ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции
Таможенники оформили в первоочередном порядке 77 тыс. тонн товаров первой необходимости
Большинству предприятий американского штата Теннесси разрешили возобновить работу с 1 мая
Какие новые аттракционы появятся в столичных парках
В Ждановичах недовольный ценами на водку покупатель угрожал продавцам пистолетом
Началось зарыбление самых популярных рыбацких водоемов: пополнение в Чигиринском водохранилище
С 1 мая сотрудники органов внутренних дел начнут охрану общественного порядка в массовых зонах отдыха
Пятая часть введенного в I квартале жилья в Минске построена для нуждающихся
Границы Шенгенской зоны останутся закрытыми до лета
Financial Times посоветовала послушать белорусскую группу
мнение
Андрей ЧЕРНОБАЙ
Амнистия состоится, помилование — возможно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ