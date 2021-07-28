В Гродно пенсионер напал на девушку-подростка

Инцидент произошел 5 июля около 22:00. Три девочки-подростка пережидали дождь в беседке. Там же от непогоды решил спрятаться и 60-летний мужчина. Он попробовал заговорить с подружками, а затем ущипнул одну из них. Несовершеннолетнюю возмутило подобное действие, а в ответ пенсионер схватил ее за волосы и принялся таскать по беседке. Испугавшись криков подруг, он скрылся в подъезде.– сообщил sb.by