В Гродно пенсионер напал на несовершеннолетнюю.
Инцидент произошел 5 июля около 22:00. Три девочки-подростка пережидали дождь в беседке. Там же от непогоды решил спрятаться и 60-летний мужчина. Он попробовал заговорить с подружками, а затем ущипнул одну из них. Несовершеннолетнюю возмутило подобное действие, а в ответ пенсионер схватил ее за волосы и принялся таскать по беседке. Испугавшись криков подруг, он скрылся в подъезде.
– Подозреваемого вскорости задержали. На момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее пенсионер уже имел проблемы с законом, – сообщил sb.by пресс-секретарь УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.
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В Гродно пенсионер напал на девушку-подростка
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