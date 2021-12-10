В Гродно пассажир избил водителя такси

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– пояснили в УВД.На улице Заслонова, когда автомобиль остановился, агрессивно настроенный юноша несколько раз ударил таксиста, а вместо оплаты проезда похитил 7 рублей и убежал.Водитель такси оперативно сообщил о случившемся в милицию. Вскоре подозреваемый был задержан правоохранителями.добавили в милиции.