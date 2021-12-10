В Гродно пассажир избил водителя такси

В областном центре пьяный пассажир избил водителя такси. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.
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– Неприятным инцидентом закончилась ночная смена для 44-летнего таксиста из Гродно. Он перевозил нетрезвого пассажира – 21-летнего монтажника. Во время поездки между ними возник конфликт, – пояснили в УВД.
На улице Заслонова, когда автомобиль остановился, агрессивно настроенный юноша несколько раз ударил таксиста, а вместо оплаты проезда похитил 7 рублей и убежал.
Водитель такси оперативно сообщил о случившемся в милицию. Вскоре подозреваемый был задержан правоохранителями.
– За одну поездку молодой человек заработал сразу два уголовных дела – за хулиганство и грабеж. Ранее фигурант судим не был, – добавили в милиции.