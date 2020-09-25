В Гродно открыли новое здание архива нотариальной палаты

В современном строении с комфортом расположились нотариальный архив, областная палата и контора № 2 Ленинского района города. С этого момента все архивные документы будут храниться в помещении, оборудованном по последнему слову техники, на мобильных стеллажах, защищающих от света, пыли, влаги и иного воздействия. В комнатах установлено специальное вентиляционное оборудование, поддерживается заданный температурный режим. Кроме того, здание оснащено системой газового пожаротушения. В настоящее время архивный фонд насчитывает более 30 000 документов с 1947 по 2013 годы.Во время торжественной церемонии открытияподчеркнул:, обращаясь к своим коллегам, добавила: