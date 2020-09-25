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В Гродно открыли новое здание архива нотариальной палаты

В Гродно отрыли новое здание архива нотариальной палаты.


В современном строении с комфортом расположились нотариальный архив, областная палата и контора № 2 Ленинского района города. С этого момента все архивные документы будут храниться в помещении, оборудованном по последнему слову техники, на мобильных стеллажах, защищающих от света, пыли, влаги и иного воздействия. В комнатах установлено специальное вентиляционное оборудование, поддерживается заданный температурный режим. Кроме того, здание оснащено системой газового пожаротушения. В настоящее время архивный фонд насчитывает более 30 000 документов с 1947 по 2013 годы. 


Во время торжественной церемонии открытия министр юстиции Олег Слижевский подчеркнул:

– Вот уже шесть лет, как белорусский нотариат работает на условиях самоуправления и самофинансирования. Соответствующая реформа была дана Указом № 523 Президента в 2013 году. Одной из основных проблем, которые понадобилось решить, – это то, каким образом хранить нотариальные документы. Ведь, несмотря на работу без господдержки, документы не являются собственностью нотариусов. Они должны храниться многие-многие годы. Ведь они представляют существенную ценность для граждан, в отношении которых эти нотариальные действия осуществлялись. За каждым документом стоит человек и его интересы. Поэтому сегодняшнее событие является таким знаковым, так как сами органы нотариального самоуправления за собственные средства смогли обеспечить достойные условия для сохранности документов, которые скопились за почти 75 лет. 


Председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко, обращаясь к своим коллегам, добавила:

– В других регионах страны эта проблема также постепенно решается. В прошлом году мы открывали архив в Минской области. И вот здесь, в Гродно, эта задача также решена. В планах – за три года перевести все архивные помещения в подобные собственные дома. Важно, что эти документы «живые». Они не лежат мертвым грузом. Люди смогут обращаться за самыми разными услугами архивистов в комфортных условиях. Нотариусы всегда отличались своим профессионализмом и скрупулезным отношением к работе. Ориентир остается неизменным: высокий уровень обслуживания и внимание к каждому гражданину. От того, насколько качественно отработает нотариус, будет зависеть возможность появления судебных споров. Недаром нотариат называют институтом превентивного правосудия. 

 
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Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА
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