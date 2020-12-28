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В Гродно открылся 7-й детский дом семейного типа

7-й детский дом семейного типа открылся в Гродно. В уютный двухэтажный особняк в новом микрорайоне Южный-4 заселились Александр и Мария Венцкевичи и их маленькие подопечные. Супружеская пара – родители троих взрослых детей. Выросла уже и одна из двух девочек, взятых 12 лет назад под опеку. Вторая, 17-летняя Настя, которую Мария Васильевна иначе как дочерью не называет,  вместе с остальными ребятами поселится в новом доме.


– Каждому ребенку нужны родители, чтобы дать любовь, заботу, заложить в них систему ценностей, подготовить к взрослой жизни. Знаете… С 9-летним Эриком мы познакомились в середине декабря в приюте, и он готов был сразу же уехать с нами, стать частью нашей семьи. Он и Настя сейчас тут, еще трое ребятишек четырех, пяти и шести лет пока на карантине. Они приедут сюда после его окончания. В их распоряжении окажется шикарный дом с прекрасной обстановкой, компьютерной и кухонной техникой. Я хочу научить их беречь и ценить то, что получено благодаря помощи государства и спонсорских организаций. Мы очень благодарны спонсорам, которые позаботились о том, чтобы мы приехали с новой обстановкой, хорошей бытовой и компьютерной техникой, подумали даже о необходимых мелочах вроде постельного белья, – рассказывает Мария Венцкевич.



Помощь новоселам оказал и Гродненский областной комитет Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений, членом которого является Мария Венцкевич. Его председатель Елена Береснева вручила приемным родителям наборы текстиля для столовой и кухни: 

– Новоселам надо строить свой быт с нуля. Сегодня семья Венцкевичей получила много подарков от разных организаций. Мы подключились к этому процессу, предварительно уточнив, что будет необходимо семье для заселения. В администрации Октябрьского района Гродно, на территории которого находится  дом, нам четко определили: нужны скатерти, салфетки, полотенца для кухни. Как видите, мы прислушались к этим рекомендациям.

Новый дом приятно удивил хозяйку: четыре большие жилые комнаты, удобная кухня, просторные столовая и гостиная. В первую очередь приемная мама планирует помочь детям освоить кулинарные премудрости: чтобы яичницу и блины могли пожарить, картошку почистить. А потом педагогическую эстафету примет папа: из сарая на территории участка получится прекрасная мастерская. В обязательном порядке – посещение кружков и секций. Но и развлечения не будут забыты. Ответственная мама уже придумала, в какие игры будет играть с приемными детьми и как организует интересный отдых на досуге.   




В церемонии открытия принял  участие председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. 

– В прошлом году мы приняли участие в программе, финансируемой из республиканского и областного бюджета, и сегодня открываем этот дом. Очень нужное дело. Уже 7 лет подряд мы предоставляем вот такое комфортное, просторное жилье для приемных семей. Этот дом построен с добром и любовью. Надеюсь, что здесь всегда будет тепло и уютно. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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