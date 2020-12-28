В Гродно открылся 7-й детский дом семейного типа

– рассказывает Мария Венцкевич.Помощь новоселам оказал и Гродненский областной комитет Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений, членом которого является Мария Венцкевич. Его председатель Елена Береснева вручила приемным родителям наборы текстиля для столовой и кухни:Новый дом приятно удивил хозяйку: четыре большие жилые комнаты, удобная кухня, просторные столовая и гостиная. В первую очередь приемная мама планирует помочь детям освоить кулинарные премудрости: чтобы яичницу и блины могли пожарить, картошку почистить. А потом педагогическую эстафету примет папа: из сарая на территории участка получится прекрасная мастерская. В обязательном порядке – посещение кружков и секций. Но и развлечения не будут забыты. Ответственная мама уже придумала, в какие игры будет играть с приемными детьми и как организует интересный отдых на досуге.В церемонии открытия принял участие председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.