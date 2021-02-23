В Гродно отдали дань памяти советским воинам и партизанам

отметил:Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев добавил, что 23 февраля – это тот день в году, когда страна кланяется всем своим военнослужащим, отмечает их деятельность. Именно военнослужащие ценой своей жизни готовы защищать целостность и суверенитет своей Родины. Военная служба – это самоотверженность, когда ты во имя государства и народа, а не за себя лично.