В парке имени Жилибера в Гродно прошло возложение венков и цветов к памятнику погибшим советским воинам и партизанам. В торжественном мероприятии приняло участие руководство облисполкома и Гродненского горисполкома, представители трудовых коллективов и общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны. Состоялся парад с участием воинских подразделений Западного оперативного командования и сотрудников УВД.
Первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук отметил:
– День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в первую очередь праздник, который поднимает моральный дух военнослужащих. Но не только люди в пагонах являются защитниками нашей Родины, а и те, кто теперь находится в запасе и в случае необходимости готов взять в руки оружие. Защита Родины – святой долг каждого мужчины. Одновременно надо стремиться делать все для того, чтобы избежать военного конфликта. Этому будет способствовать не только мощь наших Вооруженных Сил, но и крепкая экономика страны. Сегодня мы собрались показать, что помним тех, кто в тяжелые годы войны боролся с врагом, отдать им дань памяти.
Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев добавил, что 23 февраля – это тот день в году, когда страна кланяется всем своим военнослужащим, отмечает их деятельность. Именно военнослужащие ценой своей жизни готовы защищать целостность и суверенитет своей Родины. Военная служба – это самоотверженность, когда ты во имя государства и народа, а не за себя лично.
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В Гродно отдали дань памяти советским воинам и партизанам
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Фото: Алексей БИБИКОВ