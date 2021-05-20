43-летний горожанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на работницу кафетерия, расположенного на ул. Советской в облцентре.
– Днем 19 апреля в заведение пришел нетрезвый посетитель. Гражданин перелез через барную стойку, прижал рукой к холодильнику сотрудницу заведения и стал вилкой угрожать женщине. Другие гости сообщили об этом в милицию. Спустя несколько минут дебошира задержали правоохранители. Девушка не пострадала, – рассказал sb.by официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.
Представитель УВД также добавил, что гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.
Действиям жителя Гродно была дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.
Опубликовано:
857
В Гродно нетрезвый мужчина напал на сотрудницу одного из городских кафе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter