В Гродно наградили лауреатов международной общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2020»

Общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» с международным участием, основной целью которой является выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, совершившим отважные и мужественные поступки, реализуется с 2013 года., – рассказала Светлана Жук.В это число вошли 17 лауреатов из зарубежных стран, в том числе волонтер-активист ОО «БРСМ» Пивень Борис, учащийся УО «Новогрудский государственный агарный колледж», который спас тонущую женщину в условиях, сопряженных с риском для жизни, а также волонтерский отряд «Продвижение» ГУО «Остринская средняя школа» Щучинского района. Ребята ведут активную деятельность по оказанию помощи одиноким пожилым людям.Каждый год в свет выходит Почетная книга «Горячее сердце», где описаны истории всех обладателей награды. Эта книга является незаменимым подспорьем для родителей и педагогов при проведении уроков мужества, бесед и воспитательной работы с детьми и молодежью. Книга вручается лауреатам при награждении.Награды лауреатам Гродненской области вручили вице-консул Российской Федерации в Бресте и руководитель Российского центра науки и культуры Юлия Семенченко. С победой ребят поздравит первый секретарь Гродненского областного комитета общественного объединения «БРСМ» Анна Саросек.