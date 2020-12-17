Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2020» с международным участием стали 175 человек (семеро из них –посмертно) и 10 общественных организаций и объединений.
Общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» с международным участием, основной целью которой является выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, совершившим отважные и мужественные поступки, реализуется с 2013 года.
– На награждение в 2020-м году в адрес оргкомитета поступило 793 представления из 85 регионов Российской Федерации и 9 зарубежных стран, – рассказала Светлана Жук.
В это число вошли 17 лауреатов из зарубежных стран, в том числе волонтер-активист ОО «БРСМ» Пивень Борис, учащийся УО «Новогрудский государственный агарный колледж», который спас тонущую женщину в условиях, сопряженных с риском для жизни, а также волонтерский отряд «Продвижение» ГУО «Остринская средняя школа» Щучинского района. Ребята ведут активную деятельность по оказанию помощи одиноким пожилым людям.
Каждый год в свет выходит Почетная книга «Горячее сердце», где описаны истории всех обладателей награды. Эта книга является незаменимым подспорьем для родителей и педагогов при проведении уроков мужества, бесед и воспитательной работы с детьми и молодежью. Книга вручается лауреатам при награждении.
Награды лауреатам Гродненской области вручили вице-консул Российской Федерации в Бресте и руководитель Российского центра науки и культуры Юлия Семенченко. С победой ребят поздравит первый секретарь Гродненского областного комитета общественного объединения «БРСМ» Анна Саросек.
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В Гродно наградили лауреатов международной общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2020»
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