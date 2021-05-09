Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Гродно на Кургане Славы состоялся торжественный митинг в честь Дня Великой Победы

В Гродно на Кургане Славы состоялся торжественный митинг в честь Дня Великой Победы

День Победы в Беларуси – праздник особенный! В нашей стране бережно и трепетно хранят и чтят память о великом подвиге несгибаемого народа, который ценой неимоверного мужества и огромных человеческих жертв сломал хребет нагло вторгшемуся бесцеремонному фашистскому зверю.


Представители организаций, учреждений, общественных организаций массово присоединились к масштабной акции «Беларусь помнит!». Каждый ветеран Великой Отечественной ощутил заботу о себе – и главное здесь не памятные подарки, а искренность, с которой представители иных поколений чествовали тех, кто четыре года ежедневно рисковал жизнью, ковал и принес всем нам столь долгожданную Победу.


9 Мая… В этот знаковый для всех белорусов день, день радости и боли, торжества и скорби по трагически ушедшим из жизни, мы чествуем тех, благодаря кому мы сейчас видим мирное небо над головой. Да и просто – живем и процветаем.


И Гродно, понятное дело, не исключение. И сегодня знаковый праздник открылся торжественным митингом и церемонией возложения цветов и венков на Кургане Славы. Это величественное мемориальное сооружение, увековечивающее воинскую доблесть советских солдат, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны.


Уже на протяжении долгих 50 лет мемориальный комплекс, земля для возведения которого была взята с братских могил Героев Советского Союза из всех районов Гродненской области (всего – 83 воинских захоронения), высится над прилегающей территорией 18-метровой конусообразной надписью и словно бы говорит: «Война – самое великое зло для человечества. Она не должна никогда повториться!..»

9 Мая 2021 года не было слышно разрывов мин и снарядов – над Курганом Славы, словно по заказу, светило яркое весеннее солнце и пели птицы. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник выступил со словами искренней признательности тем, кто мужественно сражался на полях Великой Отечественной войны за свободу и независимость не только для нашей страны, но и всего мира от коричневой чумы.


И действительно, благодаря им – известным и неизвестным героям, – которые отдавали самое дорогое, что у них есть, жизнь, и тем, кто круглосуточно, падая от усталости, трудился в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым, сегодня мы можем спокойно жить и работать в своем Отечестве.


Владимир Степанович Караник отметил еще одну немаловажную деталь:

– То, что дата празднования Дня Великой Победы и Дня Государственного герба и Государственного флага совпали, вовсе не случайно. Именно под этим флагом мы преодолели тот развал, который был в 1990-е годы и сумели построить сильную и процветающую Беларусь. Именно с этим флагом связаны наши победы в разных сферах. И я искренне считаю, что так будет и в дальнейшем – с ним мы уверенно будем двигаться вперед и всячески улучшать жизнь наших граждан. Да, и сколько бы времени не прошло с 9 Мая 1945 года, но подвиг навсегда останется подвигом, а подлость и предательство – подвигом и предательством. И никак иначе!


Трогательным до слез было выступление 97-летнего ветерана Великой Отечественной Валентины Барановой. Сибирячка, фронтовая связистка, которая ушла на фронт 19-летней девчонкой и пол-Европы проползла по-пластунски, закончив войну в Праге, и ныне выглядит молодцевато. По ее признанию, давно чувствует себя белоруской, а Гродно считает лучшим городом на земле. Поет в ветеранском хоре, ходит в туфельках на тонком каблучке. И лишь когда смотришь в ее по-прежнему молодые глаза, видишь там безмерную грусть по погибшим боевым подругам… В этот раз Валентина Петровна прочитала у микрофона стихотворение, от которого дрожь по спине и слезы в глазах…


Митинг закончился – начался концерт духового оркестра 6-й механизированной бригады и творческих коллективов областного центра. Рядом на площадке-локации «Привал Победы» в районе «Линии Карбышева» развернули тематические интерактивные зоны крупнейшие предприятия города Гродно. В общем, новинок хватает – наверняка многих заинтересуют «Полевая почта», «Полевая аптека» и «Полевая парикмахерская», которые будут работать в режиме нон-стоп. Далее. Наверняка и дети, и взрослые будут эмоционально делиться своими впечатлениями от выставки образцов современной армейской техники.

Все желающие также смогут посмотреть яркие показательные выступления военнослужащих и отведать ароматной солдатской каши. Будет работать у Кургана Славы и выездной музей с названием «Память огненных лет».


Впрочем, обо всем этом мы подробно расскажем чуть позже.



kozyrev@sb.by

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей БИБИКОВ
Версия для печати
Новости и статьи
В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы
Полковник Александр Иус: многие не понимают, что творят, размахивая бело-красно-белым флагом
В Минске прошел турнир по силовому экстриму
Давыдько – противникам власти: вы будете иметь дело с коллективным Лукашенко, подумайте об этом
Давыдько: именно у этого Дня Победы колоссальное духовное значение
Реконструкцию боя под Берлином показали в Гомеле
Председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарева: мы не могли не приехать в Минск на День Победы
Концертная программа «Мы победили» в парке Горького в Минске - стрим
Алексей Талай: мы никогда не позволим инсинуаций на светлой памяти наших дедов и прадедов
В Гомельском районе в День Победы школьников торжественно приняли в пионеры и члены БРСМ
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Эверест. Дань Победе
Гайдукевич – о попытках переписать историю: надо жестче защищать нашу историю, и мы это делаем
Гайдукевич – о Декрете № 2: он абсолютно нужен и соответствует той ситуации, в которой мы находимся
Глава Администрации Президента – о Декрете № 2: гарантирует стабильность, мир и согласие
15 тысяч человек приняли участие в праздничном шествии в Гомеле
Фотофакт. В Бресте отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь
Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венков по случаю 76-й годовщины Великой Победы
Головченко: мы помним подвиг, в котором мы черпаем силы
Головченко – о Декрете № 2: это план действий на любой нештатный случай
«Мой отец прошел войну, поэтому 9 Мая для моей семьи важнее, чем Новый год и 8 Марта». В столице продолжается празднование Дня Победы
Молодежный танцевальный флешмоб «Победный вальс» в Могилеве - стрим
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Есть с кого брать пример
Белорусские дипломаты в Украине по случаю Дня Победы возложили цветы в Мемориальном комплекcе
В Гродно на Кургане Славы состоялся торжественный митинг в честь Дня Великой Победы
Военно-историческая реконструкция боя времен ВОВ в Гомеле - стрим
Разбить плиту голыми руками и выдержать лежание на гвоздях. Спецназ 5-й бригады продемонстрировал свои возможности на площадке в парке Победы
Белорусские дипломаты в Эстонии приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к Бронзовому солдату
Праздничные гуляния на 9 мая в Витебске - стрим
В Могилеве открыли первый магазин государственной символики
От «Катюши» до «Цитруса». Около 20 единиц техники Минского гарнизона сегодня представлено в парке Победы
В Орше взвились в небо десятки воздушных змеев
Фотофакт. Лукашенко возложил венок к монументу Победы
мнение
Виктория КОХНО
Пусть цветет жизнь...
Шерстнев: свыше 63 тысяч новых имен нанесены при реставрации на мемориальные плиты в Витебской области, при этом треть их – впервые
День Победы, День Государственного герба и флага отмечают в Гомеле - стрим
Лукашенко: надо всеми силами крепить единство народа
Лукашенко: мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа
Выставка военной техники Вооруженных Сил Беларуси в Могилеве - стрим
Лукашенко: Беларусь славит героев-ветеранов и всегда будет помнить их подвиг
В Могилеве начался праздник, посвященный Дню Победы
Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске – прямая трансляция
«Нью-Джерси» потерпел поражение от «Айлендерс» в матче НХЛ
Витебск празднует День Победы - стрим
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Растущее сопротивление
Праздничные мероприятия в Минской области начались с массового возложения цветов на Кургане Славы
100-метровый Государственный флаг развернули в Могилеве на площади Славы
Заяц: значение подвига наших предков никогда не угаснет
Авторы
СКАНИРУЙТЕ