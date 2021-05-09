В Гродно на Кургане Славы состоялся торжественный митинг в честь Дня Великой Победы

День Победы в Беларуси – праздник особенный! В нашей стране бережно и трепетно хранят и чтят память о великом подвиге несгибаемого народа, который ценой неимоверного мужества и огромных человеческих жертв сломал хребет нагло вторгшемуся бесцеремонному фашистскому зверю.





Представители организаций, учреждений, общественных организаций массово присоединились к масштабной акции «Беларусь помнит!». Каждый ветеран Великой Отечественной ощутил заботу о себе – и главное здесь не памятные подарки, а искренность, с которой представители иных поколений чествовали тех, кто четыре года ежедневно рисковал жизнью, ковал и принес всем нам столь долгожданную Победу.





9 Мая… В этот знаковый для всех белорусов день, день радости и боли, торжества и скорби по трагически ушедшим из жизни, мы чествуем тех, благодаря кому мы сейчас видим мирное небо над головой. Да и просто – живем и процветаем.





И Гродно, понятное дело, не исключение. И сегодня знаковый праздник открылся торжественным митингом и церемонией возложения цветов и венков на Кургане Славы. Это величественное мемориальное сооружение, увековечивающее воинскую доблесть советских солдат, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны.





Уже на протяжении долгих 50 лет мемориальный комплекс, земля для возведения которого была взята с братских могил Героев Советского Союза из всех районов Гродненской области (всего – 83 воинских захоронения), высится над прилегающей территорией 18-метровой конусообразной надписью и словно бы говорит: «Война – самое великое зло для человечества. Она не должна никогда повториться!..»

9 Мая 2021 года не было слышно разрывов мин и снарядов – над Курганом Славы, словно по заказу, светило яркое весеннее солнце и пели птицы. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник выступил со словами искренней признательности тем, кто мужественно сражался на полях Великой Отечественной войны за свободу и независимость не только для нашей страны, но и всего мира от коричневой чумы.





И действительно, благодаря им – известным и неизвестным героям, – которые отдавали самое дорогое, что у них есть, жизнь, и тем, кто круглосуточно, падая от усталости, трудился в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым, сегодня мы можем спокойно жить и работать в своем Отечестве.





Владимир Степанович Караник отметил еще одну немаловажную деталь:

– То, что дата празднования Дня Великой Победы и Дня Государственного герба и Государственного флага совпали, вовсе не случайно. Именно под этим флагом мы преодолели тот развал, который был в 1990-е годы и сумели построить сильную и процветающую Беларусь. Именно с этим флагом связаны наши победы в разных сферах. И я искренне считаю, что так будет и в дальнейшем – с ним мы уверенно будем двигаться вперед и всячески улучшать жизнь наших граждан. Да, и сколько бы времени не прошло с 9 Мая 1945 года, но подвиг навсегда останется подвигом, а подлость и предательство – подвигом и предательством. И никак иначе!





Трогательным до слез было выступление 97-летнего ветерана Великой Отечественной Валентины Барановой. Сибирячка, фронтовая связистка, которая ушла на фронт 19-летней девчонкой и пол-Европы проползла по-пластунски, закончив войну в Праге, и ныне выглядит молодцевато. По ее признанию, давно чувствует себя белоруской, а Гродно считает лучшим городом на земле. Поет в ветеранском хоре, ходит в туфельках на тонком каблучке. И лишь когда смотришь в ее по-прежнему молодые глаза, видишь там безмерную грусть по погибшим боевым подругам… В этот раз Валентина Петровна прочитала у микрофона стихотворение, от которого дрожь по спине и слезы в глазах…





Митинг закончился – начался концерт духового оркестра 6-й механизированной бригады и творческих коллективов областного центра. Рядом на площадке-локации «Привал Победы» в районе «Линии Карбышева» развернули тематические интерактивные зоны крупнейшие предприятия города Гродно. В общем, новинок хватает – наверняка многих заинтересуют «Полевая почта», «Полевая аптека» и «Полевая парикмахерская», которые будут работать в режиме нон-стоп. Далее. Наверняка и дети, и взрослые будут эмоционально делиться своими впечатлениями от выставки образцов современной армейской техники.

Все желающие также смогут посмотреть яркие показательные выступления военнослужащих и отведать ароматной солдатской каши. Будет работать у Кургана Славы и выездной музей с названием «Память огненных лет».





Впрочем, обо всем этом мы подробно расскажем чуть позже.









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