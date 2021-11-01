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  2. В Гродно мужчина угрожал таксисту страйкбольным автоматом

В Гродно мужчина угрожал таксисту страйкбольным автоматом

Житель областного центра угрожал водителю такси страйкбольным автоматом: возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в Telegram-канале СК.


Инцидент произошел днем 31 октября. Между водителем такси и компанией молодых людей, которым таксист отказал в поездке, возник конфликт. 22-летний парень достал из чехла страйкбольный автомат и направил его в сторону таксиста. 

Пострадавший позже пояснил, что автомат был очень похож на настоящий. Мужчина обратился за помощью к правоохранителям. 

– Подозреваемый задержан. Было установлено, что в тот день юноша был пьян. Во время допроса он рассказал, что хотел просто напугать водителя, – прокомментировали в ведомстве. 

Следователи и эксперты осмотрели место происшествия. Допрошены подозреваемый, пострадавший и свидетели. Автомат изъят, планируется назначение баллистической экспертизы. 

Гродненский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство). 

Фото УСК по Гродненской области 
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