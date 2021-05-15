В Гродно нетрезвый мужчина на детской площадке направил автомат на несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Фото: СК
Инцидент произошел вечером 14 мая. По данным следствия, 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направлял предмет, схожий с автоматом, и высказывал угрозы 17-летнему подростку и его другу. Молодые люди самостоятельно задержали подозреваемого и обратились в правоохранительные органы.
– Следователь провел осмотр места происшествия с участием специалиста УГКСЭ по Гродненской области. Допрошены потерпевшие и свидетели, назначен ряд экспертиз. По данному факту в отношении 45-летнего жителя Гродно возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) УК РБ. Мужчина задержан, – рассказали в пресс-службе СК.
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В Гродно на детской площадке мужчина угрожал автоматом подросткам – возбуждено уголовное дело
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