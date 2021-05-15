В Гродно на детской площадке мужчина угрожал автоматом подросткам – возбуждено уголовное дело

Фото: СКИнцидент произошел вечером 14 мая. По данным следствия, 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направлял предмет, схожий с автоматом, и высказывал угрозы 17-летнему подростку и его другу. Молодые люди самостоятельно задержали подозреваемого и обратились в правоохранительные органы., – рассказали в пресс-службе СК.