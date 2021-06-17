15 июня в областном центре милиционеры задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне чужого автомобиля.
Случившееся sb.by прокомментировал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.
– 14 июня в Октябрьское РУВД Гродно поступило сообщение об угоне грузового автомобиля Iveco. Его владелец – индивидуальный предприниматель 1985 года рождения – оставил припаркованный транспорт на стоянке по ул. Антонова с ключом в замке зажигания. Ночью 33-летний гродненец угнал фуру, после чего на ул. Белуша совершил наезд на припаркованный вдоль проезжей части микроавтобус. Он и пострадал больше всего. С места ДТП фигурант скрылся, – пояснил милиционер.
Фото: newgrodno.by
Видео: ОИОС УВД Гродненского облисполкома
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В Гродно мужчина угнал и разбил чужое авто
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