В начале марта житель облцентра попался на удочку мошенника и лишился крупной суммы денег.
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– Горожанин планировал приобрести приставку X BOX ONE S. Чтобы сэкономить, он решил купить б/у вариант и нашел на одной из интернет-площадок соответствующее объявление. Договорился с продавцом о встрече, предварительно заплатив ему BYN 950. Но желаемый товар он так и не получил, – прокомментировал sb.by официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.
Представитель УВД также добавил, что в 95% случаев интернет-мошенники действуют из-за рубежа. Но в данной ситуации гродненца обманул его же земляк. Отчасти поэтому правоохранителям удалось так оперативно вычислить подозреваемого, неоднократно судимого и привлекавшегося к административной ответственности за мелкие хищения жителя облцентра. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК.
В милиции призывают быть более внимательными и осторожными при отправке и передаче денежных средств, совершая покупки посредством интернета. Не стоит оплачивать товар, если вы не уверены в его наличии и качестве.
Фото: pixabay.com
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В Гродно мужчина хотел купить приставку, но стал жертвой интернет-мошенника
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