В Гродно мотоциклист пытался объехать ребенка и пострадал

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ДТП произошло 8 ноября около 17:00 на ул. Суворова в Гродно. 32-летний мотоциклист двигался в направлении ул. Советских Пограничников. В этот момент ребенок решил перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель попытался объехать ребенка, однако мотоцикл упал и врезался в стоящую на остановке легковушку.Мужчина с переломом грудных позвонков госпитализирован.По факту ДТП проводится проверка.