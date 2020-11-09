В Гродно произошла авария с участием мотоциклиста и ребенка. Об этом сообщается в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Фото из архива
ДТП произошло 8 ноября около 17:00 на ул. Суворова в Гродно. 32-летний мотоциклист двигался в направлении ул. Советских Пограничников. В этот момент ребенок решил перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель попытался объехать ребенка, однако мотоцикл упал и врезался в стоящую на остановке легковушку.
Мужчина с переломом грудных позвонков госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.
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В Гродно мотоциклист пытался объехать ребенка и пострадал
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Фото: Алексей МАТЮШ